Tutto fatto per Leoni al Liverpool. Incasso da capogiro per il Parma

Redazione VN

Giovanni Leoni prepara le valigie e lascia il Parma e la Serie A. Il difensore classe 2006 sè pronto a diventare un nuovo giocatore del Liverpool dopo che le due società hanno trovato un accordo per il trasferimento a titolo definitivo. Leoni va in Inghilterra per 35 milioni di euro a cui vanno aggiunti alcuni bonus e una percentuale sulla futura rivendita in favore dei ducali. Il Parma realizza così una super plusvalenza.

Leoni era arrivato in Emilia, nell'estate scorsa, dalla Sampdoria per 4,8 milioni di euro. Il giocatore dovrebbe già essere quest'oggi oltremanica per le visite mediche. A scriverlo è gazzetta.it. 

