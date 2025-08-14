Tutto fatto per Leoni al Liverpool. Incasso da capogiro per il Parma

Giovanni Leoni prepara le valigie e lascia il Parma e la Serie A. Il difensore classe 2006 sè pronto a diventare un nuovo giocatore del Liverpool dopo che le due società hanno trovato un accordo per il trasferimento a titolo definitivo. Leoni va in Inghilterra per 35 milioni di euro a cui vanno aggiunti alcuni bonus e una percentuale sulla futura rivendita in favore dei ducali. Il Parma realizza così una super plusvalenza.