Trofeo Gamper: il Barcellona fa 5-0 contro un Como senza italiani in campo

Tradizionale apertura di stagione per il Barcellona con il Trofeo Gamper dedicato al fondatore del club. La squadra di Hansi Flick ha battuto il Como di Cesc Fabregas per 5-0 nella partita giocata nell'impianto intitolato a Johan Cruijff in cui di solito gioca il Barça B. A segno nel primo tempo due volte Fermìn Lopez, Raphinha e Lamine Yamal. Nella ripresa secondo gol di Lamine Yama. I quasi seimila spettatori presenti hanno riservato un'autentica ovazione all'ex 'blaugrana' Sergi Roberto, prodotto del vivaio del Barça e ora al Como, al momento in cui, al 25' st, è stato sostituito ed è uscito dal campo. Un dato: nella formazione iniziale del Como (Butez; Vojvoda, Kempf, Van der Brempt, Alex Valle; Sergi Roberto, Nico Paz; Addai, Douvikas, Baturina; Iván Azon) non erano presenti giocatori italiani. Lo riporta l'Ansa.