Torino, Cairo: “Volevo Simeone già nel 2017, ma andò alla Fiorentina”

Contento per Simeone perché lo seguo da tempo, ne avevo già parlato a Forte dei Marmi con Preziosi ai tempi del Genoa ma poi lo cedette alla Fiorentina nel 2017. L'ho sempre seguito: mi ricordo quei 4 gol che ha fatto con il Verona contro la Lazio. Al Napoli ha avuto poco spazio ma non ha mai voluto venderlo. Quest'anno però è disponibile, ho sentito poco fa proprio De Laurentiis. Noi abbiamo questa abitudine qui: quando concludiamo una trattativa ci telefoniamo. Nel 2017 lo abbiamo fatto dopo che gli ho venduto Maksimovic, era stata una trattativa estenuante. L'anno scorso per Buongiorno mi ha chiamato lui, quest'anno invece l'ho chiamato io dopo Milinkovic e ora dopo Simeone. L'unica volta che non ci siamo sentiti era stato con Verdi che non è stato l'acquisto più costoso ma non ha fatto come sperava al Toro, nonostante il grande potenziale.