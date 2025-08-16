Tegola Verona, infortunio Suslov: c’è la rottura del legamento crociato

Tegola pesantissima in casa Verona: infortunio grave per Tomas Suslov. Il centrocampista slovacco si è rotto il legamento crociato anteriore. Ecco il comunicato del club gialloblu.
Tegola pesantissima in casa Verona: infortunio grave per Tomas Suslov. Per lui rottura del legamento crociato anteriore
Hellas Verona FC comunica che il calciatore Tomas Suslov, al termine dell’allenamento di ieri, ha subito un trauma distorsivo con rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il centrocampista sarà operato al più presto. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico. Il Club abbraccia forte Tomas e gli augura un grande in bocca al lupo. Ti aspettiamo in campo Tomas!". I tempi di recupero saranno lunghissimi: non tornerà prima di 6-7 mesi.
