Tegola Como, Fabregas perde per infortunio uno dei suoi neo-acquisti

Fabregas perde uno dei suoi nuovi trequartisti: ecco chi e l'entità dell'infortunio

Il Como deve fare i conti con un infortunio che potrebbe pesare in vista dell’inizio del campionato. Durante il secondo tempo della partita contro il Sudtirol, Jayden Addai (esterno sinistro, pagato 14 milioni quest'estate dall'Az Alkmaar) è stato costretto a lasciare il campo per un problema alla caviglia sinistra. L’episodio è avvenuto in seguito a un contrasto di gioco che ha provocato una torsione innaturale dell’articolazione, subito riconosciuta come seria dallo staff medico lariano.