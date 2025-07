Spalletti si sfoga: “Il calcio mi ha rovinato la vita. E l’esonero dall’Italia… “

Lo sfogo di Luciano Spalletti

Redazione VN 25 luglio 2025 (modifica il 25 luglio 2025 | 13:05)

Luciano Spalletti si apre come raramente ha fatto in passato. In un’intervista a Repubblica.it, l'ex commissario tecnico della Nazionale italiana ha raccontato il lato più intimo del suo rapporto con il calcio, fatto di dedizione assoluta, ma anche di sacrifici dolorosi e rimpianti profondi.

“Il calcio mi ha rovinato la vita. Ho voluto più bene al calcio che a me stesso, gli ho sacrificato le persone a me più care…”, ha ammesso Spalletti, lasciando trasparire il peso emotivo di una carriera totalizzante, che ha spesso messo in secondo piano affetti e vita privata.

L'ex CT azzurro ha poi parlato di ciò che è mancato all’Italia negli ultimi mesi, soffermandosi su un nome in particolare: “Ci è mancato un giocatore così, tra le linee, uno capace di portarti sull’ottovolante. Fosse stato possibile, avrei portato Chiesa…”, ha detto, sottolineando quanto il talento bianconero avrebbe potuto fare la differenza nel suo progetto tattico.

Il passaggio più doloroso, però, resta legato alla sconfitta con la Norvegia, che continua a tormentarlo: “Non mi passa mai. Mi toglie il sonno, mi condiziona in tutto, perché il pensiero torna sempre lì. Certe volte mi sembra di essere felice, poi però dopo un attimo mi torna in testa quella cosa lì. Non sono riuscito a far capire ai ragazzi che gli volevo bene”, ha confessato, con parole intrise di umanità e rimorso.