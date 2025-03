SImonelli (pres. Lega A): “C`è bisogno di uno sforzo comune tra Club e Stato”

"In questi primi 80 giorni abbiamo ricompattato e riunito il gruppo della Serie A, sapendo di come era diviso è un ottimo risultato. Gli obiettivi del 2025? Direi tre e due siamo vicini nel raggiungerli, grazie alla disponibilità del Governo. Il primo è l`eliminazione del divieto alla pubblicità del gioco legale che ha penalizzato le squadre italiane rispetto ai competitors. Se guardiamo solo alla Premier League 13 squadre hanno sponsor di maglia. Quel decreto in Italia ha impedito al pubblico di capire il gioco legale da quello illegale. Su questo c`è la consapevolezza di superare questo limite. L`altra cosa sui cui il governo è sensibile è valorizzare i giovani calciatori italiani e dunque consentire alle squadre di investire nei vivai avendo dei bonus. Il terzo obiettivo sono avere degli stadi al passo con i tempi, per fare questo Abodi sta facendo passi da gigante e a breve darò il via alla nomina del Commissario. Come Serie A mi auguro un fondo per gli stadi che consente di coinvestire per rinnovare gli stadi alla vista dell`Europeo del 2032. C`è bisogno di uno sforzo comune tra Club e Stato".