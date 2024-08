Serie A, l’algoritmo non ha dubbi: Inter campione, Fiorentina fuori dalle coppe

È l'Inter la grande favorita per conquistare lo scudetto. Secondo il supercomputer di Opta, infatti, i nerazzurri hanno il 79,2% di probabilità di bissare il tricolore della passata stagione. Dopo aver simulato la stagione 2024-25 10.000 volte, Opta è stata in grado di fare la media dei punti totali di ogni club in quelle simulazioni e quindi ordinare le squadre in base alla posizione. Ecco i risultati del supercomputer Opta da quelle simulazioni: