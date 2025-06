Sarri sfuma del tutto. Ds Lazio: “Lasciate perdere la Fiorentina, ha firmato”

"Lascia perdere quello che dicono sulla Fiorentina, Sarri ha già firmato . Ho i contratti, stanotte alle 2 ha firmato anche Lotito. Giovedì viene per programmare la stagione. È ufficiale? Sì, 100%”. Così il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani , intercettato da Adnkronos. Non sarà quindi il tecnico di Figline il prossimo allenatore della Fiorentina.

Sarri torna quindi in biancoceleste dopo il triennio 2021/2024, che lo ha visto dimettersi l'anno scorso per poi essere sostituito da Igor Tudor. Adesso, con rinnovate garanzie, il filo si riannoda e la storia prosegue. Nel frattempo, avanza Gilardino per la panchina viola.