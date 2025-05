Runjaic avvisa: “Ci teniamo al risultato contro la Fiorentina. Occhio a Sanchez”

A due giorni da Udinese-Fiorentina, così ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei friulani Kosta Runjaic: "Bilancio stagionale? Sono concentrato, c'è ancora una gara molto importante. Vogliamo concludere bene questa annata con un buon risultato contro la Fiorentina per chiudere al meglio davanti ai nostri tifosi. Siamo stati quarti, primi, decimi, per tanto tempo undicesimi, non siamo mai stati vicini alla zona retrocessione, questo è già un buon risultato anche se ovviamente non ci basta".