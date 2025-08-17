Rami attacca Inzaghi: “Peggior allenatore della mia carriera”. C’entra la Fiorentina

“Fu una cosa ridicola e mi dissi che era il peggior allenatore che avessi mai avuto”

Redazione VN 17 agosto 2025 (modifica il 17 agosto 2025 | 13:25)

Adil Rami non le manda a dire e, in un’intervista concessa a L’Équipe, ha rievocato un ricordo poco piacevole della sua esperienza al Milan. L’ex difensore francese, oggi opinionista per il nuovo canale della Lega che trasmette la Ligue 1 in Francia, ha parlato apertamente del rapporto complicato con Pippo Inzaghi, definendolo senza mezzi termini “il peggior allenatore” della sua carriera.

Il riferimento è a una vigilia di partita contro la Fiorentina: “Ero titolare, ma un giorno mi tiene fuori e mi convoca. E mi dice: al tuo posto gioca Zapata che è colombiano perché davanti c’è Cuadrado, colombiano pure lui. Gli risposi che allora non avrei mai più giocato, perché non c’erano francesi in attacco in Serie A, ma forse non mi ha capito”.

Rami non ha nascosto l’amarezza per quella scelta, giudicandola del tutto priva di logica: “Fu una cosa ridicola e mi dissi che era il peggior allenatore che avessi mai avuto”. Una bocciatura netta, che conferma come il rapporto tra il difensore e l’ex bomber rossonero non sia mai decollato durante la comune avventura al Milan.