Pogba-Juve, la storia è finita: il contratto del francese sarà rescisso

Pogba e la Juve, la storia d'amore finisce qui. La notizia era gi nell'aria, ma ora arriva anche la conferma dell'esperto di mercato Fabrizio Romano: "La storia è finita. Il contratto sarà risolto in anticipo e il francese sarà presto un giocatore svincolato". Tornerà in campo dopo la squalifica per doping, ma non alla Juve. L'accordo con il suo entourage è stato ormai definito, finisce il Pogba bis in bianconero. Si attende a questo punto soltanto l'ufficialità.