Pisacane: “Dispiace cedere Piccoli. Kean? Marcarlo sarà difficilissimo”

Fabio Pisacane nella conferenza stampa di vigilia prima della Fiorentina ha parlato anche di Roberto Piccoli, prossimo acquisto viola. Ecco le sue parole:
L’uscita di Piccoli non fa piacere, speravamo di tenerlo ma queste sono le dinamiche del mercato. Ho chiesto alla società 3 calciatori per completare l’organico e so che la società si sta muovendo in questa direzione. Io penso ad allenare la rosa che ho a disposizione perchè abbiamo una partita difficile contro la Fiorentina. Mi devo preoccupare su chi alleno indipendentemente da chi parte, per la maglia del Cagliari deve avere rispetto massimo
Su Kean e la Fiorentina—
Oggi il calcio è cambiato. Per bloccare Kean dovremo essere bravi a marcarlo, lui è un talento che può punire anche solo con un pallone giocabile. Sono convinto che i mie difensori sapranno come fare. Fiorentina? È una squadra feroce nelle transizioni, ha avuto tanto palleggio nel precampionato ma non ha portato la vittoria a casa. Dovremo essere bravi noi a non metterli nelle condizioni di non avere spazi larghi, non dare spazio ai loro attaccanti e dovremo stare attenti alle transizioni. Se noi riuscissimo a fare una partita attenta possiamo creare dei problemi ai viola
