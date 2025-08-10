Viola News
Parma, ecco il sostituto di Sohm: verrà pagato 9 milioni

Il Parma di Cuesta ha già individuato il sostituito di Simon Sohm
Il Parma è a un passo dal chiudere la trattativa con il Midtjylland per Oliver Sorensen, centrocampista danese classe 2002. L’accordo di massima tra i due club è stato raggiunto sulla base di 8-9 milioni di euro, bonus inclusi.

L’operazione arriva pochi giorni dopo la cessione di Simon Sohm alla Fiorentina per circa 16 milioni di euro. Con questa mossa, il Parma punta a non far rimpiangere una delle sue pedine chiave della scorsa stagione, mentre la Fiorentina si gode il suo nuovo acquisto già pronto a inserirsi negli schemi di Stefano Pioli.

