Il Parma è a un passo dal chiudere la trattativa con il Midtjylland per Oliver Sorensen, centrocampista danese classe 2002. L’accordo di massima tra i due club è stato raggiunto sulla base di 8-9 milioni di euro, bonus inclusi.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Parma, ecco il sostituto di Sohm: verrà pagato 9 milioni
altre news
Parma, ecco il sostituto di Sohm: verrà pagato 9 milioni
Il Parma di Cuesta ha già individuato il sostituito di Simon Sohm
L’operazione arriva pochi giorni dopo la cessione di Simon Sohm alla Fiorentina per circa 16 milioni di euro. Con questa mossa, il Parma punta a non far rimpiangere una delle sue pedine chiave della scorsa stagione, mentre la Fiorentina si gode il suo nuovo acquisto già pronto a inserirsi negli schemi di Stefano Pioli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA