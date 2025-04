Parma, contro la Fiorentina con il lutto al braccio. Il comunicato del club

Il comunicato del Parma in vista della sfida contro la Fiorentina

Domenica alle ore 15.00 la Fiorentina ospiterà all'Artemio Franchi il Parma. Dopo la tragica notizia dei giorni scorsi, il Parma si è unito al cordoglio per la perdita dell’ex-calciatore Jorge Bolaño, deceduto a causa di un infarto. Il club gialloblù ha diramato un comunicato per annunciare che scenderanno in campo con il lutto al braccio