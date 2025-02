Palladino a rischio esonero? Intanto lo danno tra gli eredi di Gasp all’Atalanta

I possibili eredi del Gasp? Secondo calciomercato.com tre sono i profili a cui la famiglia Percassi sta pensando come nuova guida tecnica della Dea. In prima battuta, Maurizio Sarri, fermo al palo dopo la fine, la scorsa stagione, dell'esperienza capitolina sponda biancoceleste. Poi un altro allenatore ex laziale, ovvero Igor Tudor, che ha sostituito proprio il tecnico di Figline, seppur per poche settimane, sulla panchina del club di Lotito. Infine, un altro che viene considerato, così come il croato, uno degli allievi di Gasperini: Raffaele Palladino, che a Bergamo potrebbe rilanciarsi in grande stile dopo un'annata da alti e bassi in riva all'Arno.