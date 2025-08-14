Dopo una sola stagione con la maglia della Juventus, Nico Gonzalez, si prepara subito a salutare.
Nico Gonzalez ai saluti. Romano: "Contatti avviati con l'Atletico Madrid"
La Juventus è pronta a liberarsi immediatamente di Nico Gonzalez, dopo la stagione deludente: avviati i contatti con l'Atletico Madrid
Secondo quanto raccolto da Fabrizio Romano, infatti, l'attaccante argentino è stato messo sul mercato dai bianconeri, dopo una stagione decisamente al di sotto delle aspettative.
Nelle ultime ore l'Atletico Madrid ha avviato le trattative per acquistarlo, dando il via a delle discussione per un possibile accordo di una cessione a titolo definitivo.
I colloqui sono ancora in corso, ma i bianconeri, in caso di una sua partenza, andranno a caccia subito di un suo sostituto.
