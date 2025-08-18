Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Napoli, sondaggi per il post Lukaku: tra i candidati anche un ex viola

altre news

Napoli, sondaggi per il post Lukaku: tra i candidati anche un ex viola

Napoli, sondaggi per il post Lukaku: tra i candidati anche un ex viola - immagine 1
Il belga dovrà restare ai box tanti mesi
Redazione VN

Dopo l'infortunio di Romelu Lukaku il Napoli sta facendo riflessioni sulle possibili mosse da fare sul mercato.

Tra i nomi sui quali gli azzurri hanno chiesto informazioni ci sono: Hojlund del Manchester United, Embolo del Monaco, Krstovic del Lecce, Pinamonti del Sassuolo e, anche se molto complicato per gli elevati costi, Vlahovic della Juventus. Lo riporta Sky Sport.

Leggi i
commenti
Altre news: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA