Napoli, figuraccia Manna: positivo all’alcoltest, patente ritirata

Giovanni Manna
Il direttore sportivo del Napoli alle prese con un'estate da protagonista sul mercato... e non solo
Redazione VN

Non è un buon periodo per Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli. Nei giorni scorsi si era infortunato al tendine d'Achille, tanto da dover ricorrere all'intervento chirurgico, quasi in contemporanea con lo stop di Lukaku, scatenando l'ironia social. Adesso il dirigente è al centro di un altro episodio spiacevole, di cui si è reso protagonista un paio di settimane fa (dunque prima dell'infortunio fisico).

Come riporta il Corriere della Sera, infatti, Manna si è visto ritirare la patente di guida per sei mesi. Il motivo? Sarebbe risultato positivo all'alcoltest durante un controllo stradale da parte dei Carabinieri di Castel di Sangro (sede del ritiro estivo del Napoli).

La curiosità è che l'episodio sarebbe avvenuto di ritorno dalla festa di compleanno di mister Antonio Conte dove, evidentemente, qualche brindisi è costato caro. Il test sarebbe stato superato di poco rispetto ai limiti di legge, ma tanto è bastato per far scattare la sanzione.

Il ds dovrà dunque muoversi a piedi (o più facilmente farsi accompagnare) per completare il suo lavoro di mercato, fin qui molto fruttuoso per il Napoli con gli arrivi di De Bryune, Lang, Lucca, Gutierrez, Beukema e Milinkovic Savic.

