Napoli, figuraccia Manna: positivo all’alcoltest, patente ritirata

La curiosità è che l'episodio sarebbe avvenuto di ritorno dalla festa di compleanno di mister Antonio Conte dove, evidentemente, qualche brindisi è costato caro. Il test sarebbe stato superato di poco rispetto ai limiti di legge, ma tanto è bastato per far scattare la sanzione.
Il ds dovrà dunque muoversi a piedi (o più facilmente farsi accompagnare) per completare il suo lavoro di mercato, fin qui molto fruttuoso per il Napoli con gli arrivi di De Bryune, Lang, Lucca, Gutierrez, Beukema e Milinkovic Savic.
