Mkhitaryan e lo choc per Bove: “Tornare in campo è stato difficile”

Il malore di Edoardo Bove al 17' di Fiorentina-Inter rimane un pensiero ricorrente, non solo per i giocatori viola ma anche per quelli nerazzurri. I momenti di terrore vissuti in campo, sono rimasti impressi nei giorni successivi. Ne ha parlato anche ieri sera Henrikh Mkhitaryan, il centrocampista armeno dell'Inter, che è intervenuto a La Domenica Sportiva. Queste le sue parole: