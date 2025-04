Milan, brusca frenata per Paratici in dirigenza: i nodi della vicenda

Brusca frenata in casa Milan per l'arrivo di Fabio Paratici in dirigenza. Come scrive Gazzetta.it, il nodo squalifica per l'ex dirigente di Juventus e Tottenham c'era ed è stato il punto più delicato dei vari colloqui. Si tratta di una frenata piuttosto importante, che addirittura potrebbe essere quella che che ferma l'intero percorso. A pesare, in modo particolare, il limite all'operatività fino al 20 luglio, ovvero la squalifica sportiva che legherebbe parzialmente le mani allo stesso dirigente nelle trattative di mercato ma anche negli aspetti di ordinaria amministrazione. Il Milan, quindi, torna a guardarsi intorno, e rientrano fatalmente in gioco dirigenti come Tare e D'Amico.