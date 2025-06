Mega scambio tra Juventus e Milan: protagonisti Vlahovic e un pupillo di Pioli

Sull’asse Juventus-Milan potrebbe prendere forma uno scambio di mercato clamoroso: Dusan Vlahovic in rossonero e Theo Hernandez in bianconero. Secondo SportMediaset, al momento si tratta solo di sondaggi preliminari, senza una vera trattativa in corso, ma l’ipotesi è concreta e trova riscontro nei desideri dei due giocatori, entrambi intenzionati a cambiare aria.