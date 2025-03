Maradona verso il tutto esaurito per Napoli-Fiorentina: il dato

Pronto un altro sold out in casa Napoli. Dopo la sfida con l'Inter anche quella con la Fiorentina si preannuncia molto calda

Dopo il tutto esaurito contro l’Inter, anche domenica prossima per Napoli-Fiorentina il Maradona sarà quasi certamente tutto esaurito. Come riporta TuttoNapoli.net, i biglietti in vendita per la gara di domenica alle 15:00 sono già quasi tutti stati acquistati. Gli unici rimanenti sono solamente in due settori: Tribuna Posillipo Premium e Curva B inferiore. Tutti gli altri settori sono già sold-out.