LIVE – Il Lecce è in vantaggio all’Olimpico! Ma rimane in 10

La Lazio è impegnata contro il Lecce che ha bisogno disperato di punti per potersi salvare (LA CLASSIFICA), ma gli uomini di Baroni cercano la vittoria per sperare in un passo falso di Roma e Juventus per arrivare all'Europa che conta. Se la Lazio invece dovesse perdere e la Fiorentina vincere a Udine allora sarebbe la Fiorentina a conquistare la sesta posizione che vale la presenza nella prossima Conference League.