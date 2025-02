Lazio, malumore dopo l’uscita dalla Coppa Italia: Lotito denuncia i torti arbitrali

Il malumore in casa Lazio non accenna a placarsi dopo l’eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia. Il club biancoceleste continua a concentrarsi sul discusso gol di Arnautovic, ritenuto dall’ambiente laziale solo l’ultimo di una lunga serie di torti arbitrali che hanno caratterizzato questa stagione. A dare voce al malcontento della società è Il Messaggero, che riporta anche le parole del presidente Claudio Lotito: "Non commento, ma quello che succede da anni è sotto gli occhi di tutti, anche se qualcuno fa finta di non vederlo". La Lazio, pur mantenendo una linea ufficiale di non alimentare polemiche davanti alle telecamere, continua a nutrire un'insoddisfazione profonda, che non è passata inosservata ai tifosi. Il quotidiano sottolinea che la squadra di Baroni è l'unica a non aver mai beneficiato di un intervento favorevole del Var, mentre ha subito ben sette decisioni avverse, una statistica che la piazza in cima a questa particolare e poco gradita classifica.