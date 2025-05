L’annuncio della Curva Sud: “Contro la Fiorentina come con il Bilbao”

L'annuncio della Curva Sud in vista della sfida tra Roma e Fiorentina

Roma-Fiorentina è una partita di grande peso in ottica campionato. Entrambe le squadre cercano una vittoria per proseguire la corsa europea. Si preannuncia un'atmosfera infuocata all'Olimpico. La Curva Sud, attraverso i propri canali social, ha diffuso un messaggio rivolto a tutti i tifosi per la riuscita della coreografia: