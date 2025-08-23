La Juventus perde la corsa per Veiga. Il Villarreal prende in giro i bianconeri

La Juventus non è stata molto attiva sul mercato, bloccata dai numerosi esuberi. Nella seconda parte di stagione si era messo in luce Renato Veiga, arrivato in prestito dal Chelsea. Il portoghese non è stato riscattato dalla Juventus, ed è tornato a Londra, dove è rimasto per poco. Il Villarreal ha deciso di spendere 30 milioni di euro per lui, un record nella propria storia. Il club spagnolo sui propri social ha simulato una partita di poker, dove gli avversari erano proprio la Juve ed il Bayern, battuti sul mercato dall'all-in del Submarino Amarillo.
