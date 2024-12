Juve all’attacco contro la Viola: Gonzalez sottopunta, Koopmeiners a centrocampo

Come riporta Tuttosport, il tecnico della Juventus Thiago Motta dopo aver recuperato a pieno regime Teun Koopmeiners spera di avere finalmente a completa disposizione pure Nico Gonzalez. Contro la sua ex squadra, l'argentino è in dubbio: nonostante abbia disputato, sempre a gara in corso, le ultime tre partite, sta seguendo un preciso piano di recupero in vista anche della Supercoppa italiana in Arabia. Ecco perché non è detto che proprio contro i viola Gonzalez sia in campo da titolare. Ma l'ex allenatore del Bologna spinge per averlo in campo dal 1', per impiegarlo come sottopunta dietro all'altro ex viola, Dusan Vlahovic.