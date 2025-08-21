Jankto si ritira dal calcio: “Voglio stare più tempo con mio figlio”

Jakub Jankto, centrocampista ex Sampdoria, Udinese e Cagliari, dice addio al calcio giocato a soli 29 anni. L'annuncio arriva tramite una storia Instagram: "Ho ricevuto tanti messaggi per sapere se continuo nella carriera calcistica. Purtroppo la risposta è no. Il motivo è semplice: ho subito un infortunio molto grave (legamento della caviglia completamente leso). Stavo cercando di superarlo per affrontare la stagione".