Jankto si ritira dal calcio: “Voglio stare più tempo con mio figlio”

Jakub Jankto, centrocampista ex Sampdoria, Udinese e Cagliari, dice addio al calcio giocato a soli 29 anni. L'annuncio arriva tramite una storia Instagram: "Ho ricevuto tanti messaggi per sapere se continuo nella carriera calcistica. Purtroppo la risposta è no. Il motivo è semplice: ho subito un infortunio molto grave (legamento della caviglia completamente leso). Stavo cercando di superarlo per affrontare la stagione".
Ma la decisione è stata dettata dalla volontà di stare più vicino al figlio David: "Il punto chiave è mio figlio, voglio stare più tempo con lui, ecco perché ho deciso di trasferirmi a Praga. Grazie a tutte le persone che mi hanno sostenuto".
