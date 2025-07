Italiano perde un big: 40mln. Lo potrebbe sfidare la Fiorentina in Inghilterra

Dan Ndoye guarda all’Inghilterra. L’esterno offensivo del Bologna ha espresso chiaramente la sua volontà di approdare in Premier League , mettendo momentaneamente in secondo piano l’interesse del Napoli , che nelle ultime settimane aveva fatto più di un sondaggio per il classe 2000.

A oggi, il club partenopeo risulta più indietro nella corsa all’esterno svizzero, con il Nottingham Forest che è pronto ad affondare il colpo per chiudere l’operazione in tempi brevi. Gli inglesi hanno intensificato i contatti, forti anche della preferenza del giocatore per un trasferimento oltremanica. Così facendo, potrebbe sfidare la Fiorentina in Inghilterra in vista dell'amichevole del 5 agosto.