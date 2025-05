Italiano, forte pressing del Milan. Offerti 4 milioni a stagione!

Non c'è intesa con il Bologna per prolungare l'accordo, e allora il Milan punta tutto su Italiano

Dopo aver affidato il ruolo di direttore sportivo a Igli Tare, il Milan è al lavoro per trovare il nuovo allenatore. L’obiettivo numero uno resta sempre Vincenzo Italiano . Come scrive Gianlucadimarzio.com, i rossoneri insistono forte per l’allenatore del Bologna, pallino di Furlani da settimane. Adesso anche Tare ha avuto contatti con lui presentandogli un’offerta di 4 milioni di euro a stagione .

Lato Bologna, non c’è ancora intesa sul rinnovo sia per quanto riguarda la durata che le cifre. L’offerta non soddisfa Italiano e il Milan spera di convincerlo visto che la priorità dell’allenatore era il prolungamento del contratto con i rossoblù che però ancora non è arrivato. Il club di Saputo però confida di riuscire a trovare l’accordo per il rinnovo. Allegri e Thiago Motta le alternative.