L'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano, dopo l'1-0 subito alla prima di campionato in casa della Roma, parlando a Sky Sport pone l'attenzione di tutti su un particolare aspetto:
Italiano dopo la sconfitta di Roma: “Giocare col mercato aperto è follia pura”
Il tecnico rossoblù critica fortemente la situazione attuale della Serie A
Siamo ancora qui una volta a dirci che giocare gare ufficiali con il mercato aperto è veramente difficile. Credo che sia una follia totale. Non si può lavorare più in questo modo e sono convinto che come me lo pensano anche tutti gli altri allenatori, o quasi. Ci sono mesi e mesi per preparare le squadre, non so chi vuole una situazione del genere. E' una mancanza di rispetto verso i tecnici. Ci sono giocatori che la mattina della partita parlano con i procuratori, altri che vogliono andar via e non hanno voglia di allenarsi e giocare. Come si fa?
