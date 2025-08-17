Italiano abbandona la pista Mandragora? Vicino un ex obiettivo della Fiorentina

Il Bologna ha intensificato i contatti con l’Inter per portare in rossoblù Kristjan Asllani, con la formula della cessione a titolo definitivo e una percentuale sulla futura rivendita a favore dei nerazzurri. Dopo il via libera del club, i dirigenti lavoreranno per trovare l’accordo diretto con il centrocampista albanese classe 2002. Lo riporta Gianluca Di Marzio.
La società emiliana aveva valutato altre opzioni per rinforzare la mediana: tra queste, anche Rolando Mandragora della Fiorentina, profilo che piaceva molto ma che non è stato ritenuto cedibile dal club viola. Da qui la scelta di spingere con decisione su Asllani, individuato come obiettivo principale.
Oltre al Bologna, anche il Torino segue con attenzione il giocatore, seppur con trattativa più complessa. Arrivato all’Inter nel 2022 dall’Empoli, Asllani si è imposto come jolly del centrocampo di Simone Inzaghi, chiudendo la scorsa stagione con 39 presenze, 3 gol e 3 assist.
