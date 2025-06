Inzaghi vuole Angelino in Arabia: la Roma si fionda su Gosens?

Simone Inzaghi in Arabia pesca dalla Serie A. Dopo aver provato per Osimhen e Theo Hernandez, entrambi non troppo convinti della destinazione, adesso è il turno di Angelino. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, L'Al Hilal ha presentato un'offerta di oltre € 20 milioni per il terzino sinistro della Roma. La trattativa è in corso tra le due parti. Ricordiamo che la Roma è sotto le regole del fair play finanziaro, e dovrà fare cassa con alcuni giocatori per rientrare in questi paletti