Inter, sciolti i dubbi Acerbi, Carlos e Frattesi: chi parte per Firenze e chi no

Dopo i dubbi di stamani sulle condizioni di alcuni calciatori, Inzaghi con l'allenamento odierno ha ricevuto delle risposte. In dubbio per la convocazione per Firenze c'erano Acerbi, Frattesi e Carlos Augusto. Il difensore centrale ex Lazio, dopo l'infortunio rimediato nella trasferta di Verona, che lo costrinse a uscire dal campo al 14', non partirà per Firenze assieme alla squadra. Stessa sorte per Carlos Augusto. Il laterale brasiliano ha accusato un affaticamento muscolare e non sarà della partita. L'unico che recupera è Davide Frattesi che sarà a piena disposizione di Inzaghi per la Fiorentina