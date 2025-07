Inter, caso Asllani. Interesse di Fiorentina e Bologna, ma lui dice sempre no

Asslani non sembra intenzionato a lasciare l'Inter

Kristjan Asllani sta diventando un caso per l'Inter. La priorità del regista è quella di restare in Italia, ma al momento sono arrivate offerte solo dall'estero. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport Marotta e Ausilio vorrebbero incassare intorno ai 15 milioni, ma in Italia nessuno si è ancora avvicinato a quella cifra.