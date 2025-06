Incredibile Lazio, mercato fermo. Pedullà: “Sarri conosceva verità diverse”. E ora?

Sarri e la situazione della Lazio

Redazione VN 26 giugno - 15:24

Il mercato della Lazio è fermo, e a spiegare le ragioni di questo stallo è il giornalista Alfredo Pedullà, che ha analizzato con toni critici la situazione che coinvolge Maurizio Sarri e la dirigenza biancoceleste. Secondo l’esperto di mercato, l’ex tecnico della Lazio sarebbe stato vittima di promesse non mantenute e di una realtà profondamente diversa da quella prospettata al momento del suo ritorno sulla panchina capitolina.

Pedullà ha commentato così la posizione di Sarri: “Ho letto di tutto sulla Lazio, ma certi ragionamenti lasciano senza parole. Si dice che Sarri non sapesse del triplo indice bloccato e che quindi sarebbe esente da responsabilità. Ma non può essere così: è come entrare in redazione e non avere un computer per scrivere. Sarri è stato troppo disponibile, ma conosceva verità diverse. Se gli vengono raccontate cose che poi si rivelano inesatte, è normale che si senta tradito.”

Il giornalista ha inoltre sottolineato come Sarri abbia scelto di tornare alla Lazio principalmente per il legame con i tifosi e per il rapporto costruito con la proprietà: “È tornato per sentimento, per la gente. Ma evidentemente qualcosa è andato storto.”

Pedullà ha poi messo in luce le difficoltà attuali del club sul fronte mercato, dovute al blocco imposto dalla Covisoc, che impedisce alla società di operare anche per semplici prestiti: “La Lazio oggi non può fare nulla. Il problema è anche un ambiente inquinato, dove si parla troppo per simpatie e antipatie. Avrebbero dovuto dire a Sarri la verità sin dall'inizio, spiegare chiaramente i limiti reali della situazione.”

Infine, un appello alla trasparenza nei confronti dei tifosi: “Se si prende un allenatore con l’idea di migliorarne il lavoro, anche dopo un settimo posto, bisogna spiegare alla gente la realtà. La Lazio ha fatto calcio ad alti livelli, ma ora vive una situazione molto complicata.”

Una situazione intricata che, secondo Pedullà, richiede chiarezza e verità, sia verso chi lavora all’interno del club che verso i tifosi, delusi e in attesa di risposte concrete.