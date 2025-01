Il tecnico Vanoli e Linetty out a Firenze per squalifica. Ilic da rivalutare

Non saranno pochi i problemi del Torino, in vista della gara di Firenze. Out sicuramente per squalifica il tecnico Paolo Vanoli e Linetty, dubbio per Ilic

La Fiorentina e Palladino hanno visto interessati il derby della Mole tra Torino e Juventus. Sia per il risultato, visto che la squadra bianconera si gioca le posizioni nobili della classifica, ma anche perché la prossima gara casalinga sarà proprio contro la formazione granata. Per il Torino le brutte notizie sono arrivate già nel pre-partita. Infatti il centrocampista serbo Ivan Ilic, convocato da Vanoli per la sfida delle 18.00, non si è presentato neanche in panchina. La motivazione sarebbe riconducibile ad un fastidio muscolare accusato durante la rifinitura e non comunicato alla vigilia.

Vanoli e Linetty — Non si fermeranno qui gli indisponibili in vista di Firenze. Se per Ilic i prossimi giorni saranno fondamentali per capire la sua presenza nel match contro la Fiorentina, stessa cosa non si può dire per il tecnico Paolo Vanoli e Karol Linetty. Entrambi saranno squalificati: il primo per un'espulsione, il secondo, che era diffidato, per un giallo ricevuto al 69'. Il Torino dovrà fare a meno del suo allenatore e molto probabilmente si troverà in una vera e propria situazione di emergenza a centrocampo