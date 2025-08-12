Il Parma è sicuramente una delle regine del mercato in Italia riguardo alle uscite. Dopo aver ceduto Sohm alla Fiorentina, Bonny all'Inter e Man al Psv, adesso il prossimo potrebbe essere proprio il giovane Leoni. Il difensore classe 2005 piace a molti anche in Serie A, tra cui l'Inter. In vantaggio su tutti oggi però c'è il Liverpool, che secondo Sky Sport, potrebbe chiudere la trattativa con un'offerta da 30 milioni di euro.
