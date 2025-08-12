Viola News
Il Parma vende tutti? Dopo Sohm, Leoni è vicino alla Premier per 30 milioni

Il Liverpool, secondo Sky Sport, potrebbe chiudere la trattativa con un'offerta da 30 milioni di euro per Giovanni Leoni
Il Parma è sicuramente una delle regine del mercato in Italia riguardo alle uscite. Dopo aver ceduto Sohm alla Fiorentina, Bonny all'Inter e Man al Psv, adesso il prossimo potrebbe essere proprio il giovane Leoni. Il difensore classe 2005 piace a molti anche in Serie A, tra cui l'Inter. In vantaggio su tutti oggi però c'è il Liverpool, che secondo Sky Sport, potrebbe chiudere la trattativa con un'offerta da 30 milioni di euro.

