Il Cagliari a lavoro verso la Fiorentina: unico assente bomber Pavoletti

Come si legge sul sito ufficiale del Cagliari, oggi nuova seduta di allenamento al CRAI Sport Center per i rossoblù a 48 ore dalla sfida dell’Unipol Domus contro la Fiorentina. Sotto gli occhi del presidente Tommaso Giulini, che ha assistito all’allenamento di questo pomeriggio da bordocampo, la squadra ha svolto inizialmente dei lavori di attivazione tecnico-coordinativa, accompagnati da serie di combinazioni per andare alla conclusione a rete. A chiudere l’allenamento una sessione dedicata alle palle inattive. Personalizzato per Leonardo Pavoletti. Domani, sabato 23, la squadra si ritroverà al CRAI Sport Center al mattino, al termine dell’allenamento mister Fabio Pisacane incontrerà i media per presentare il match di domenica contro la Fiorentina.
