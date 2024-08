Il Bologna di Italiano punta due ex obiettivi di mercato viola

Le cessioni di Zirkzee e Calafiori hanno lasciato nella rosa del Bologna di Italiano una grande voragine da colmare. Oltre a questo, è da contare anche la perdita di Ferguson sulla trequarti per buona parte della prossima stagione. Secondo la Gazzetta dello Sport, dopo diversi mancati tentativi, Italiano avrebbe richiesto alla società Aster Vranckx sulla mediana. L'oramai ex obiettivo della Fiorentina è ancora al Wolfsburg, col contratto in scadenza nel prossimo 2025; dunque, a livello di mercato molto appetibile.