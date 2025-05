I tifosi della Juventus “snobbano” a modo loro i viola: “Grazie Betis”

Nel corso di Lazio-Juventus, sugli spalti dell'Olimpico di Roma è apparso uno striscione nel settore ospiti occupato dai tifosi bianconeri. Un messaggio che ha fatto sobbalzare i tifosi viola sul divano. "Grazie Betis" - questo il testo dello stringato messaggio dei sostenitori juventini. Evidentemente all'indirizzo della Fiorentina, eliminata proprio dagli spagnoli in semifinale di Conference League. Verrebbe da chiedersi, come altre volte sentito da parte bianconera: quale rivalità? Troppo semplice la risposta: quella che addirittura li porta a scomodarsi con uno striscione dedicato, in una partita dove la Fiorentina neanche è in campo.