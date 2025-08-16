Gasperini, dopo l’amichevole si lamenta: “Siamo fermi da 20 giorni”

“Questa è una squadra che ha delle qualità e bisogna cercare di migliorarla” ha dichiarato il tecnico giallorosso. Gasperini ha poi spiegato come il confronto con la dirigenza sia costante e trasparente: “Con la società siamo molto chiari e condividiamo le cose che bisogna fare. Vediamo cosa succederà in questi quindici giorni di mercato”.