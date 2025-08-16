Al termine dell’ultimo test precampionato contro il Neom, club saudita, disputato a Frosinone e terminato 2-2, Gian Piero Gasperini ha fatto (duramente) il punto sul mercato della Roma.
Gasperini, dopo l’amichevole si lamenta: “Siamo fermi da 20 giorni”
“Questa è una squadra che ha delle qualità e bisogna cercare di migliorarla” ha dichiarato il tecnico giallorosso. Gasperini ha poi spiegato come il confronto con la dirigenza sia costante e trasparente: “Con la società siamo molto chiari e condividiamo le cose che bisogna fare. Vediamo cosa succederà in questi quindici giorni di mercato”.
Il tecnico ha ribadito più volte la necessità di intervenire sul mercato, pur con i vincoli del Fair Play finanziario: “La situazione del Fair Play la conoscete tutti. Se devi stare fermo così, a me non piace. Sono più di venti giorni che siamo fermi sul mercato. Vedremo se si potrà fare ancora qualcosa e, se possibile, senza perdere giocatori”.
Infine, Gasperini ha ribadito l’unità d’intenti con la società: “Quello che vogliamo fare è chiaro, e io con la società sono stato chiarissimo: speriamo di poter realizzare quello che vorremo fare tutti quanti insieme”.
