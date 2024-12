Garcia contro De Laurentiis: “Capisce solo di cinema. E’ stato un po’ un cogli**e”

Sapevo che mi prendevo un rischio arrivando in un club che aveva appena vinto lo scudetto. Di solito non vado in squadre dove non posso fare meglio, ma era il Napoli e la Serie A. A Napoli c’era un gruppo sano, ma che aveva bisogno di qualche innesto per continuare a competere ad alto livello, anche perché, inconsciamente i giocatori pensavano di rifare esattamente come l’anno prima: non funziona così. Sul mercato, volevo un difensore, come Aguerd, e un mediano possente. Invece hanno preso giocatori di prospettiva e non è un caso che siano stati prestati altrove. Quest'anno, invece, ho visto che hanno investito molto per un difensore come Buongiorno e un mediano come McTominay.