FOTO – L’omaggio dei tifosi della Lazio a Cataldi

La Curva Nord non dimentica Cataldi, questa la dedica dei tifosi biancocelesti al loro ex capitano

Durante la sfida di ieri sera tra Lazio e Milan (finita 2-2), la Curva Nord dell'Olimpico (storicamente di sponda biancocelesti) ha esibito uno striscione in omaggio a Danilo Cataldi, passato nell'ultimo giorno di mercato alla Fiorentina (QUI I DETTAGLI SULL'ARRIVO). La dedica arriva per un ragazzo e un calciatore che ha sempre dato tutto per la Lazio, sua squadra del cuore, con la quale ha giocato sin dal lontano 2013 collezionando ben ben 246 presenze, di cui alcune da capitano, 10 reti e 14 assist.