FIGC, definito l’impianto di ulteriori norme sulla sostenibilità

Stabiliti i principi per le nuove norme sulla sostenibilità economico-finanziaria, a partire dall’anticipo alla stagione 2026/2027 dell’entrata in vigore dei nuovi parametri ammissivi previsti dal Piano Strategico del Calcio Italiano

Successivamente al Consiglio Federale dello scorso 26 febbraio, in attuazione del Piano Strategico approvato dalla FIGC è continuato il confronto in seno al tavolo tecnico sul tema dei controlli economici infrannuali sulle società professionistiche, che ha l’obiettivo di definire il quadro completo da portare in approvazione nella prossima riunione. Con specifico riferimento alla Lega Pro, si è deciso di dare delega al presidente federale, tenuto conto delle risultanze di quanto verrà deciso all’interno del tavolo tecnico, per l’adozione già dalla stagione 2026/2027 degli indici e degli indicatori per l’iscrizione al campionato, in anticipo rispetto a quanto previsto dal Piano Strategico del Calcio Italiano approvato nel marzo 2024.