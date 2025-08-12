Esposito, niente Fiorentina: è ufficiale il suo passaggio al Cagliari

Sebastiano Esposito è ufficialmente un nuovo giocatore del Cagliari. L'ex attaccante dell'Inter era un obiettivo di mercato della Fiorentina in caso Beltran avesse lasciato Firenze. Alla fine così non è stato, e nel testa testa finale con il Parma, il club sardo ha avuto la meglio e si è assicurata le prestazioni del giovane attaccante. Qui sotto il comunicato:
"Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sebastiano Esposito che si trasferisce dall’FC Internazionale Milano con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive. Il calciatore ha firmato un contratto che lo lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2030."
