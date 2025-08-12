Esposito, niente Fiorentina: è ufficiale il suo passaggio al Cagliari

Sebastiano Esposito è ufficialmente un nuovo giocatore del Cagliari. L'ex attaccante dell'Inter era un obiettivo di mercato della Fiorentina in caso Beltran avesse lasciato Firenze. Alla fine così non è stato, e nel testa testa finale con il Parma, il club sardo ha avuto la meglio e si è assicurata le prestazioni del giovane attaccante. Qui sotto il comunicato: