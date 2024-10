E’ il Como a volere il ritorno di Totti in Serie A? “Estremi sì, ma non così tanto”

"Ci sono un paio di società in Serie A che mi hanno offerto di tornare, ci sto pensando, vediamo cosa mi dicono in questi giorni la testa ed il fisico". Così Francesco Totti nei giorni scorsi riguardo ad un suo incredibile ritorno sui campi da calcio del massimo campionato italiano. Pare che l'ex capitano della Roma, sulla soglia dei cinquant'anni, ci stia pensando davvero, ed in giornata si era diffusa la notizia che potesse essere il Como uno dei club interessati al Pupone. Ma il presidente del club lariano, Robert Hartono, a La Provincia ha detto: "Se vogliamo Totti con noi? Possiamo essere estremi a volte, ma non proprio a questo livello".