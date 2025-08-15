Drogba scende in campo per Lookman: consegnata una petizione all’Atalanta

Il caso Lookman sta avendo dei riscontri sempre più clamorosi. Adesso, in favore del nigeriano, sarebbe sceso in campo addirittura Drogba

Lo sviluppo della telenovela legata al trio: Lookman-Atalanta-Inter, starebbe prendendo sempre di più delle vie clamorose. In queste ore, secondo quanto riportato da African Hub, sarebbe sceso in campo in prima persona addirittura il leggendario ex attaccante di Chelsea e Marsiglia, Didier Drogba.

L'ex centravanti ivoriano sarebbe atterrato in Italia, in qualità di rappresentante della CAF (Confederatiòn, Africaine de Football), a tutela degli interessi di Ademola Lookman. Drogba avrebbe presentato una petizione di 50 pagine all'Atalanta per chiedere di autorizzare il trasferimento di Lookman all'Inter, che è stato frenato nelle settimane scorse dalle richieste della Dea per il cartellino del giocatore. L'obiettivo è quello di richiedere un trasferimento giusto e trasparente per Lookman, vincitore dell'ultimo Pallone d'Oro africano.

Il timore della federazione africana, che si è schierata immediatamente al fianco di Lookman, sarebbe quello di vedere la sua stella ferma e da divorziato in casa con gli orobici, che sarebbe un grosso problema nell'anno che porta alla Coppa d'Africa.