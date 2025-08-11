Di Marzio: “Roma, un ex avversario di Conference della Fiorentina per l’attacco”

Caccia al rinforzo in attacco in casa Roma. Secondo quanto raccolto da Gianluca Di Marzio, sulla lista dei giallorossi sarebbe tornato di moda Abde Ezzalzouli, ex avversario della Fiorentina lo scorso anno in Conference, di proprietà del Betis. L'interesse era già emerso nelle scorse settimane, con anche il Como sulle sue tracce. Nella scorsa stagione ha giocato oltre 45 partite tra tutte le competizioni, segnando 9 gol.