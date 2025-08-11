Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Di Marzio: “Roma, un ex avversario di Conference della Fiorentina per l’attacco”

altre news

Di Marzio: “Roma, un ex avversario di Conference della Fiorentina per l’attacco”

Betis-Fiorentina
La Roma sulle tracce di un ex avversario della Fiorentina in Conference League lo scorso anno per rinforzare il reparto esterni
Redazione VN

Caccia al rinforzo in attacco in casa Roma. Secondo quanto raccolto da Gianluca Di Marzio, sulla lista dei giallorossi sarebbe tornato di moda Abde Ezzalzouli, ex avversario della Fiorentina lo scorso anno in Conference, di proprietà del Betis. L'interesse era già emerso nelle scorse settimane, con anche il Como sulle sue tracce. Nella scorsa stagione ha giocato oltre 45 partite tra tutte le competizioni, segnando 9 gol.

Leggi i
commenti
Altre news: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA